Publicado 10/02/2021 12:46

Genebra - A vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford contra a covid-19 pode ser aplicada em maiores de 65 anos e em lugares onde circulam as variantes do vírus, informaram nesta quarta-feira especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Considerando todos os testes disponíveis, a OMS recomenda o uso da vacina em pessoas de 65 anos ou mais", declarou o Grupo de Especialistas em Assessoria Estratégica sobre Imunização (SAGE).

Segundo eles, a vacina também pode ser utilizada em lugares onde "estejam presentes as variantes", apesar de estudos recentes sugerirem que esse imunizante é menos eficaz contra a cepa detectada inicialmente na África do Sul.