Desde o início da pandemia, mais de 500 mil pessoas morreram de coronavírus na União Europeia Reprodução

Por AFP

Publicado 10/02/2021 13:55

Paris - Mais de 500 mil pessoas morreram de coronavírus na União Europeia (UE) desde o início da pandemia, mas a situação parece melhorar em alguns países, segundo dados coletados pela AFP em números oficiais desta quarta-feira (10).



A barreira simbólica de 500 mil mortos foi superada na noite de terça-feira na União Europeia (UE).Nesta quarta-feira, às 12h GMT (9h em Brasília), a UE já havia registrado 501.531 mortes e 20.548.666 casos declarados.



O bloco europeu inclui alguns dos países mais afetados no mundo por esta pandemia, mas os números parecem estar melhorando nos últimos dias.



Na semana de 3 a 9 de fevereiro, foram registrados 103.250 novos casos de coronavírus nos 27 países da UE, ou seja, 16% a menos que na semana anterior.



O número de óbitos foi em média de 3.137 por dia, 7% a menos que nos sete dias anteriores.



Entre os países europeus mais afetados, a Espanha é o que registou a diminuição mais importante das infecções diárias, com uma média de 21.945 a cada 24 horas, ou seja, menos 31%.



A Alemanha registrou uma média de 9.120 (-20%), a França, 19.348 (-7%) e a Suécia, 2.795 (-4%).



Em número de mortes, a Suécia mostra uma redução significativa, com uma média de 53 mortes por dia, 34% menor que na semana anterior.



Na Alemanha, houve uma média de 596 mortes (-16%), na Itália, 380 (-9%) e na França, 416 (-7%). Porém, na Espanha, o número de mortos aumentou e ficou em uma média diária de 465, ou seja, 8% a mais que na semana anterior.



Fora da UE, o Reino Unido teve uma redução de 27% nas infecções, registrando uma média de 17.075 por dia. O número de mortos caiu 26%, para uma média de 834 por dia.



Em 10 de fevereiro às 12h GMT (9 h em Brasília), o Reino Unido, o quinto país do mundo mais enlutado pela pandemia, registrou 113.850 mortes e 3.972.148 casos positivos, a França, 80.147 mortes e 3.360.235 infecções, a Espanha, 63.061 mortes e 3.005.487 casos , a Itália, 92.002 mortes e 2.655.319 infecções e a Alemanha, 62.969 mortes e 2.299.996 infecções.