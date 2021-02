Biden está sob pressão nacional e internacional para manter a postura que de seu antecessor Donald Trump em relação a Pequim AFP

Por AFP

Publicado 11/02/2021 14:10

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (11) que passou "duas horas" ontem no telefone com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante a primeira conversa entre ambos desde a chegada do democrata à Casa Branca.



"Na noite passada falei por telefone durante duas horas seguidas com Xi Jinping", contou aos jornalistas no Salão Oval.



"Se não fizermos nada, vão nos esmagar", acrescentou, reafirmando sua vontade de enfrentar Pequim.