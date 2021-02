Joe Biden declarou que alguns legisladores podem ter mudado de ideia no julgamento político de Donald Trump Reprodução

Por AFP

Publicado 11/02/2021 14:18

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (11) que alguns legisladores podem ter mudado de ideia no julgamento político de Donald Trump após a apresentação da acusação democrata.



"Acho que alguns podem ter mudado de opinião", disse Biden no Salão Oval, sugerindo que os senadores republicanos podem decidir condenar o ex-presidente.



Após um dia marcado por imagens particularmente fortes da violência desencadeada em 6 de janeiro no Capitólio, os congressistas democratas que atuam como promotores no processo continuarão nesta quinta sua apresentação contra Trump, julgado no Senado por "incitamento à insurreição".