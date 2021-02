Contrato prevê a construção do módulo lunar e da estação onde os astronautas ficarão Reprodução/Nasa

Na última terça-feira (9), a NASA confirmou a assinatura de um acordo com a SpaceX, do bilionário Elon Musk , para a construção dos dois módulos iniciais do projeto Gateway, que irá lançar uma estação espacial na órbita da Lua e será vital para as missões do programa Artemis e o próximo pouso lunar.



Segundo informações da agência espacial norte-americana, a ideia é que o acordo proporcione a construção do Módulo de Energia e Propulsão (PPE na sigla em inglês) da nave que irá levar os astronautas e o chamado HALO, posto de habitação e logística da missão.

Ambos devem ser lançados ao espaço até maio de 2024 pelo foguete Falcon . O lançamento está marcado para ocorrer o Centro Espacial Kennedy, localizado na Flórida (EUA), a um custo total de 331,8 bilhões de dólares.

O PPE é um propulsor movido a luz solar que será responsável por fornecer energia ao módulo, comunicações em alta velocidade, controle de altitude, além de toda a movimentação para diferentes pontos da órbita lunar para que novas localidades do satélite natural da Terra sejam acessadas. Já o HALO será um posto pressurizado onde os astronautas irão trabalhar, além de fornecer espaço e recursos para as atividades diárias.

Com cerca de um sexto do tamanho da Estação Espacial Internacional (ISS), a Gateway funcionará como um "posto de passagem" para que os integrantes da Missão Artemis realizem as idas e vindas da Lua à bordo da espaçonave Orion.