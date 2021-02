O menino de 13 anos fingiu ter sido sequestrado para encontrar uma garota que conheceu em um jogo online Reprodução Twitter

Por IG - Último Segundo

Publicado 11/02/2021 15:19

Madrid - Na Espanha, um menino de 13 anos fingiu ter sido sequestrado no último domingo para poder fugir de sua casa na cidade de Cádis e se encontrar com uma menina que ele havia conhecido em um jogo online. As informações são do site espanhol Strambotic.



Darek Catalán Pérez foi localizado logo no dia seguinte, quando seu celular foi rastreado no centro de Madri, a 637 km da cidade onde mora. Enquanto esteve desaparecido, o menino deixou uma mensagem em um grupo de WhatsApp dizendo que havia sido sequestrado e que pedia um resgate.

O garoto aproveitou que os pais saíram de casa para comprar pão e fugiu, informou o jornal El Español. Quando eles voltaram para casa, encontraram a porta aberta e o videogame do filho ligado.

Uma busca intensa por Darek começou nas redes sociais, até que a Polícia Municipal de Madri o localizou na capital espanhola. O menor de idade foi identificado por agentes tutelares, que o transferiram para o Centro Juvenil Isabel Clara Eugenia até a chegada dos pais dele no local.

O menino já teria expressado desejo de encontrar a garota que ele conheceu no jogo online, mas os pais o proibiram de vê-la devido à pandemia de Covid-19 e as restrições impostas na região autônoma da Andaluzia. No entanto, a hipótese levantada pelas autoridades é de que Darek não quis esperar mais tempo para conhecê-la e preferiu fugir de casa para encontrá-la.