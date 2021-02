Governo britânico planeja o retorno dos torcedores aos estádios de futebol da Inglaterra a partir de 17 de maio AFP

Publicado 22/02/2021 16:19

Londres - O governo britânico planeja o retorno dos torcedores aos estádios de futebol da Inglaterra a partir de 17 de maio, se a situação sanitária permitir, com capacidade limitada a 10.000 pessoas no máximo, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson nesta segunda-feira.



O plano de desconfinamento apresentado por Johnson aos parlamentares prevê o retorno dos espectadores aos eventos esportivos naquela data, com até um quarto da capacidade dos estádios, mas nunca acima de 10.000 pessoas.



Para eventos esportivos fechados, será possível chegar até a metade da capacidade do complexo, sem ultrapassar 1.000 pessoas.



A temporada 2019-2020 teve que ser interrompida por mais de três meses, depois que a Premier League decidiu em 13 de março de 2020 suspender a liga após vários jogadores e funcionários de clubes adoeceram devido à pandemia de covid-19.



A suspensão inicial, até 4 de abril, foi estendida até meados de junho. A temporada voltou com dois jogos em 17 de junho e uma rodada completa no fim de semana de 19 a 22 de junho.



Inicialmente, a atual temporada estava programada para começar em 8 de agosto, mas teve que ser adiada para 12 de setembro devido ao final da temporada 2019-2020.



No início de dezembro, os espectadores puderam retornar (com no máximo 2.000 pessoas) aos estádios ingleses, em cidades onde o governo estimou que o risco de transmissão da Covid-19 não era muito alto.