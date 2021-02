Donald Trump AFP

Por iG

Publicado 23/02/2021 18:30 | Atualizado 23/02/2021 18:32

Nova York - A autora e jornalista, E. Jean Carroll, de 77 anos, acusa o ex-presidente norte-americano, Donald Trump, de ter abusado sexualmente dela em meados dos anos 1990. Com uma ação iniciada em 2019, os advogados de Carroll esperam conseguir um depoimento de Trump para incluir no processo.



A acusadora relata que nos anos de 1990, ela foi abusada pelo republicano em uma loja de departamento em Manhattan e político negou de que teria cometido tal ato. Desde de então, os advogados de Carroll tentam uma declaração de Trump para a ação civil de difamação iniciada por ela e que espera que saia neste ano.

Quando questionado, o político disse que nunca conheceu Carroll, declarou que ela estava mentindo para conseguir alavancar mais as vendas de seu novo livro e ainda acrescentou: “Ela não é meu tipo”. Ela planeja estar presente no dia em que Trump for prestar seu depoimento as autoridades.

"Estou vivendo para o momento de entrar naquela sala para me sentar à mesa na frente dele. Penso nisso todos os dias", afirmou Carroll em entrevista. A ex-colunista da revista de moda Elle, solicita uma indenização que é exemplificada em sua ação civil e uma retratação sobre os comentários diferidos por Trump.

Esse é um dos dois casos de difamação envolvendo relatos de abuso sexual envolvendo o ex-presidente e tais processos podem andar mais rápido já que o réu em questão não ocupa mais a Casa Branca.

Quando ele ainda estava em seu cargo de representante do país norte-americano, seus advogados postergaram o caso com os argumentos de que as funções de Trump o impossibilitavam de responder as acusações. Um advogado do republicano e outro representam, mesmo a pedidos, não se manifestaram sobre o caso.