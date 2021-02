Acordo inclui 1,1 bilhão de doses do Instituto Serum, que produz as vacinas AstraZeneca e Novavax AFP

Por AFP

Publicado 23/02/2021 12:09 | Atualizado 23/02/2021 12:11

Nova Délhi - O Instituto Serum da Índia, maior fabricante de vacinas do mundo, enviou nesta terça-feira o primeiro lote de vacinas anticovid-19 para o programa mundial de imunização Covax.



O esforço de aquisição e distribuição equitativa de vacinas a nível mundial tem como objetivo assegurar as vacinas para pelo menos 20% da população mais vulnerável de cada país.



O Covax, dirigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a aliança GAVI, alcançou acordos com os fabricantes para 2 bilhões de doses em 2021 e tem a opção de mais um bilhão.



Isto inclui 1,1 bilhão de doses do Instituto Serum, que produz as vacinas AstraZeneca e Novavax.



A OMS do sudeste asiático tuitou fotos das primeiras remessas carregadas em um caminhão na fábrica do Serum em Pune, oeste da Índia.



O Instituto Serum já forneceu ao governo indiano milhões de doses da vacina da AstraZeneca, assim como a outros países mais pobres.



O diretor da empresa, Adar Poonawalla, pediu no domingo a outros países que tenham "paciência", afirmando que recebeu instruções para priorizar o mercado interno sobre as exportações.