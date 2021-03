Por AFP

Publicado 01/03/2021 12:30 | Atualizado 01/03/2021 14:45

Los Angeles - O príncipe Harry, que em parte culpa a imprensa pela morte de sua mãe, a princesa Diana, em 1997, disse à estrela da televisão americana Oprah Winfrey que temia que a história se repetisse.Harry e sua esposa Meghan Markle causaram um terremoto com sua decisão no início de 2020 de abandonar suas responsabilidades dentro da monarquia britânica.No domingo, a CBS transmitiu um trecho de uma entrevista "íntima" do neto da Rainha Elizabeth II com Winfrey, com transmissão marcada para 7 de março na televisão americana."Minha maior preocupação era que a história se repetisse", disse Enrique, de 36 anos, aparentemente se referindo à morte de sua mãe, em um acidente de carro em Paris em 1997 enquanto tentava escapar dos paparazzi.O duque de Sussex tem um relacionamento difícil com os tabloides britânicos e recentemente declarou que a pressão da imprensa britânica estava "destruindo" sua "saúde mental"."Estou apenas aliviado e feliz por estar sentado aqui conversando com você com minha esposa ao meu lado", disse Enrique a Winfrey, pegando Markle pela mão.“Porque eu nem consigo imaginar como deve ter sido para ela [Diana] passar por esse processo sozinha todos esses anos”, disse."Tem sido incrivelmente difícil para nós dois, mas pelo menos estamos juntos."O casal, que anunciou no mês passado que está esperando um segundo filho , entrou com vários processos contra publicações do Reino Unido alegando invasão de privacidade e apontou esse como o principal motivo para seu rompimento com a família real britânica, que entrou em vigor em abril 2020.O Palácio de Buckingham anunciou em 19 de fevereiro que o casal perdeu seus últimos títulos , depois de confirmar que se retirou definitivamente de suas obrigações como membros ativos da família real.Enrique perderá seus títulos militares, especificamente na Marinha Real, e Meghan, ex-atriz, renunciará a títulos de uma ordem de caridade, por exemplo, dentro do National Theatre em Londres e em instituições da Commonwealth.Harry e Meghan, com seu filho Archie, vivem em uma luxuosa villa perto de Los Angeles e já assinaram contratos com a Netflix e o Spotify.