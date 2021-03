Por AFP

Publicado 01/03/2021 14:54

Kikwit - Quinze pessoas, entre 60 e 80 anos, morreram em fevereiro por uma doença não identificada em uma província do oeste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes oficiais nesta segunda-feira (1).



"Esta doença, que ainda não foi identificada, está cobrando vítimas há um mês na área da saúde de Kasongo-Lunda. Até agora, constatamos 15 mortes, todas em pessoas de idade avançada", disse à AFP Jean-Marie Peti, governador da província de Kwango (oeste).



"O paciente começa sentindo dores de cabeça, e depois em todas as partes do corpo, febre, e depois complicações respiratórias, até morrer", explicou Peti, que fez o balanço desta doença ainda desconhecida.



"O ministro da Saúde provincial, médico-chefe do setor de saúde de Kasongo-Lunda, assim como epidemiologistas de Kinshasa estão trabalhando sem parar. Já tomaram amostras para enviar ao INRB (Instituto Nacional de Pesquisas Biomédicas)", para tentar identificar a doença, acrescentou.



Foram constadas duas epidemias, de covid-19 e de chikungunha nesta cidade fronteiriça com Angola, 250 km ao sudeste de Kinshasa, e sem infraestrutura sanitária adequada.