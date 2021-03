Protótipo de foguete da SpaceX AFP

Por AFP

Publicado 04/03/2021 08:26

Washington - Um protótipo do futuro foguete gigante Starship, da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, conseguiu pousar na quarta-feira no Texas, depois que seus dois antecessores não conseguira a proeza, mas explodiu minutos depois de tocar o solo.



"A nave espacial SN10 aterrissou inteira!", celebrou o fundador da SpaceX, Elon Musk, em uma mensagem no Twitter.



"A equipe da SpaceX está fazendo um grande trabalho! Um dia, a verdadeira medida de êxito será que os voos da Starship serão algo comum", completou o empresário.



Uma aterrissagem magnífica", comentou a SpaceX no vídeo que transmitiu o voo de testes ao vivo.



No entanto, chamas foram observadas na base da nave, combatidas pela equipe em terra. Poucos minutos depois, uma grande explosão fez com que o foguete subisse novamente e caísse no chão, totalmente destruído.



O aparelho é a opção da SpaceX para viagens a Marte.



O protótipo, identificado como SN10 (Serial Number 10), havia decolado às 20h20 de Brasília (23H20 GMT) de Boca Chica, no Texas, para seu terceiro voo de testes suborbital.



O aparelho decolou impulsionado por três motores e depois virou para voar na posição horizontal.



Chegou a alcançar altitude de 10 km antes de iniciar sua descida na vertical e conseguiu pousar no local indicado sem problemas visíveis.



Outros dois protótipos, o SN8 e o SN9, explodiram durante a aterrissagem em dezembro e no início de fevereiro.



Os testes são realizados em uma região quase deserta arrendada pela SpaceX no extremo sul do Texas, perto do México e às margens do Golfo do México. A área não tem moradores e é suficientemente ampla para não causar danos ou vítimas em caso de explosão.



Musk imagina que algum dia poderá lançar várias naves à conquista de Marte. Porém, em um primeiro momento e se for operacional, a princípio o foguete serviria para voos mais curtos, especialmente para a Lua.



O bilionário japonês Yasaku Maezawa voará em um destes aparelhos, teoricamente em 2023. O preço do voo é confidencial.



Em sua conta no Twitter, Maezawa convidou na quarta-feira oito pessoas "do mundo inteiro" a acompanhá-lo. Os interessados deverão se candidatar até 14 de março e uma semana depois será feita uma primeira seleção.



O futuro foguete, que incluirá uma cápsula tripulada, terá 120 metros de altura e será capaz de transportar uma carga de 100 toneladas.