Por AFP

Publicado 06/03/2021 14:58 | Atualizado 06/03/2021 15:00

Bagdá - O papa Francisco começou neste sábado (6) a celebrar a primeira missa pública de sua viagem ao Iraque, em Bagdá, diante de uma congregação de fiéis e líderes políticos, afastados uns dos outros por causa do novo coronavírus, constataram jornalistas da AFP.O papa iniciou a missa segundo o rito oriental, na igreja de São José, no centro de Bagdá, com traduções em árabe e aramaico.