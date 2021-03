Pandemia: Portugal exigirá quarentena de passageiros do Brasil e Reino Unido Pixbay

Por iG

Publicado 06/03/2021 15:46 | Atualizado 06/03/2021 15:49

Lisboa - Neste sábado (06), foi decretado que passageiros que tiveram voado com escalas para Portugal vindos do Brasil e Reino Unido , precisarão mostrar um teste negativo para o novo coronavírus, feito 72 horas antes de embarque e deverão ficar em quarentena por duas semanas a partir de domingo (07), segundo o Ministério do Interior. As informações foram apuradas pelo G1.



Medida tem como intuito fechar os meios de entrada que permitem viajantes do Brasil e Reino Unido de chagarem a Portugal por meio de escala em outros países. Desde de janeiro, voos comerciais e privados diretos que saem desses dois países foram proibidos com o propósito de diminuir a disseminação da covid-19.

Voos de repatriação e humanitários ainda tem sua entrada liberada, mas passageiros precisam apresentar teste contra o novo coronavírus negativo, feito 72 horas antes da viagem e realizar uma quarentena de 14 dias. As restrições serão reavaliadas em 16 de março.



Após o mês de janeiro ser o pior já enfrentando pelos portugueses durante a pandemia, o país implementou regras rígidas e números começam a apresentar melhora. Atualmente, sua taxa de incidência de covid-19 é uma das cinco mais baixas da Europa, segundo os dados divulgados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), na quinta-feira (04).



Cenário ressalta a mudança de atitude em relação a situação encontrada no começo do ano. Em 15 de janeiro, quando o governo decretou o lockdown, a situação começou a mudar e em dias, os números já se igualaram aos de outubro do ano passado.

Publicidade

Autoridades da saúde dizem que piora no mês de janeiro ocorreu devido a variante encontrada no Reino Unido. Agora com melhora nos números, no dia 11 de março, expectativa é de que restrições do lockdown fiquem mais leves.