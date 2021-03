Cães Champ e Major Biden saíram da Casa Branca em Washington AFP

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 11:03

Washington - Os dois cães do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saíram da Casa Branca e retornaram ao lar da família do chefe do Executivo, no estado de Delaware, depois que o pastor alemão caçula, Major, teria mordido um membro da equipe de segurança do governo norte-americano, segundo a CNN.

Porém, não foram divulgados os detalhes sobre o caso ou sobre a gravidade dos ferimentos. Não está claro quando ou se os animais voltarão à Casa Branca. Fontes ouvidas pela CNN informaram que Major, de 3 anos, é um cão agitado. Em diversos episódios, ele pulou, latiu e avançou em funcionários do governo, disseram as fontes. Champ, de 13 anos, é mais lento por conta da idade.



Major foi adotado pelos Biden em 2018. É o primeiro cachorro da Casa Branca que foi levado de um abrigo. Champ, também da raça pastor alemão, foi adotado em 2008, pouco depois de Biden ter sido eleito vice na chapa de Barack Obama.