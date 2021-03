Google homenageia inventor da máscara precursora da N95 Reprodução Google

iG

Publicado 10/03/2021 18:40

Rio - Nesta quarta-feira (10), o Google homenageia e celebra o 142º aniversário do epidemiologista chinês-malaio Dr. Wu Lien-teh , que inventou a cobertura cirúrgica para o rosto, amplamente considerada a precursora da máscara N95.



Nascido em uma família de imigrantes chineses em Penang, na Malásia (atual Malásia), neste dia de 1879, Wu tornou-se o primeiro aluno de ascendência chinesa a obter seu doutorado na Universidade de Cambridge. Após seus estudos de doutorado, ele aceitou o cargo de vice-diretor do Imperial Army Medical College da China em 1908. Quando uma epidemia desconhecida atingiu o noroeste da China em 1910, o governo chinês nomeou Wu para investigar a doença, que ele identificou como peste pneumônica contagiosa que se espalhou de humano para humano por transmissão respiratória.



A fim de combater a doença, Wu projetou e produziu uma máscara cirúrgica especial com algodão e gaze, adicionando várias camadas de pano para filtrar as inalações. Ele aconselhou as pessoas a usarem sua máscara e trabalhou com funcionários do governo para estabelecer postos de quarentena e hospitais, restringir viagens e aplicar técnicas de esterilização progressivas. A sua liderança contribuiu muito para o fim da pandemia (conhecida como praga da Manchúria) em abril de 1911, após ter recebido a tarefa de controlar sua propagação quatro meses antes.



Em 1915, Wu fundou a Associação Médica Chinesa, a maior e mais antiga organização médica não governamental do país. Em 1935, ele foi o primeiro malaio e a primeira pessoa de ascendência chinesa indicado ao Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho no controle da peste pneumônica. Defensor e praticante dedicado dos avanços médicos, os esforços de Wu mudaram não apenas a saúde pública na China, mas em todo o mundo.