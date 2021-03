A OMS declarou que 'não há razão para não utilizar' a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca AFP

Por AFP

Publicado 15/03/2021 15:17 | Atualizado 15/03/2021 15:17

Genebra - A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou seu grupo de especialistas na terça-feira (16) para analisar a segurança da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, embora tenha dito que os países devem continuar a administrá-la por enquanto.



O grupo de especialistas "está em contato próximo com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e nos encontraremos amanhã", disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Não queremos que as pessoas entrem em pânico e, por enquanto, recomendamos que os países continuem a vacinar com a AstraZeneca", declarou outro funcionário da agência, depois que vários países suspenderam seu uso por temores relacionados a coágulos sanguíneos.



"Até agora, não encontramos uma ligação entre esses eventos e a vacina", acrescentou.



O cientista também destacou que, por enquanto, os benefícios da vacinação superam os riscos associados à covid-19.



"Com base no que vimos até agora nos dados preliminares, não há aumento no número de casos de eventos tromboembólicos", acrescentou.



A instituição anunciou, no entanto, que seu grupo de especialistas se reunirá nesta terça-feira para analisar a segurança do medicamento desenvolvido pelo laboratório anglo-sueco.