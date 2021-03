O imunizante russo Sputnik V AFP / Olga MALTSEVA

Por AFP

Publicado 16/03/2021 12:37

O Kremlin denunciou, nesta terça-feira (16/03), a existência de uma campanha "egoísta" de seus adversários geopolíticos para pressionar terceiros países a não usarem a vacina Sputnik V, culpando em parte os Estados Unidos.

O porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, foi questionado durante uma sessão informativa sobre o recente lançamento de um relatório do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. O documento menciona esforços para fazer o Brasil desistir de encomendar a vacina russa.

Em um parágrafo intitulado "Lutar contra as influências malignas nas Américas", o relatório do Departamento americano da Saúde relatava que foram feitos esforços "para persuadir o Brasil a rejeitar a vacina russa", sem dar mais detalhes.

"Somos categoricamente contra essas pressões, categoricamente contra a competição entre vacinas. Acreditamos que devemos unir nossos esforços para que o maior número possível de pessoas possa se beneficiar da vacinação", acrescentou.

"Essas tentativas egoístas de obrigar os países a renunciar a uma vacina não têm futuro, vão contra o interesse de todos", insistiu.

A vacinação no Brasil, o segundo país com maior número de mortes por coronavírus (quase 280 mil), começou apenas em meados de janeiro com as vacinas da AstraZeneca e da CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, e continua em ritmo lento, devido à falta de doses.