Publicado 16/03/2021 16:59

Na Escócia, uma idosa foi encontrada morta em casa depois de não comparecer para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As autoridades acreditam que o marido da mulher possa ter escondido o corpo no local por até 12 anos, de acordo com os relatos policiais.

Christina Malley, que hoje completaria 80 anos, teve sua morte descoberta por enfermeiras, que foram até seu endereço, na cidade de Aberdeen, após ela faltar à vacinação. Ao ser perguntado sobre a localização da esposa, Daniel Malley, de 78 anos, costumava responder que ela estava viajando, e assim o fez com os profissionais de saúde que foram procurá-la.

No entanto, a explicação não foi bem aceita pela equipe de enfermagem, que, desconfiada, conversou com vizinhos e decidiu acionar a polícia ao perceber que a mulher não era vista há anos. Assim que os policiais chegaram na casa, o homem deu a mesma explicação aos agentes, que fizeram uma busca pela casa e encontraram o corpo da idosa. Testes confirmaram que se tratava do cadáver de Christina.

Uma porta-voz da polícia disse que "a morte está sendo tratada como inexplicável e as investigações estão em andamento" ao jornal local Evening Express. Não há mais informações sobre o paradeiro de Daniel, mas a casa foi coberta com tapumes enquanto o trabalho da polícia continua.

Segundo a publicação, a estimativa é de que a mulher esteja morta há 12 anos, já que o último relato de alguém ter visto ela ter sido em 2009. Os vizinhos de Daniel, por exemplo, se mostraram surpresos em saber que ele era casado.

"Eu nunca o vi com uma esposa em todo o tempo que morei aqui", disse um residente ao tabloide The Sun. "Me dá um arrepio quando penso que ela poderia ter ficado deitada em casa todo aquele tempo. Por que não havia cheiro ou moscas? É tão estranho", completou.