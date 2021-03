Autoridades divulgaram imagens do suposto atirador Reprodução/Cherokee Sheriff's Office

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 02:40 | Atualizado 17/03/2021 02:41

Tiroteios em três casas de massagem de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, deixaram oito mortos nesta terça-feira (16). Segundo as autoridades locais, a maioria das vítimas eram mulheres asiáticas. Apontado como autor dos disparos, Robert Aaron Long, de 21 anos, foi preso no condado de Crisp.



A princípio, quatro pessoas morreram e uma outra ficou ferida em uma casa de massagem no condado de Cherokee, durante a tarde. Duas pessoas já estavam mortas quando a polícia chegou ao local. As outras duas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. Pouco depois, também aconteceram tiroteios em outras duas casas de massagem, ainda em Atlanta. Os estabelecimentos ficam um em frente ao outro.



Os crimes aconteceram a aproximadamente 50 quilômetros de distância. Ainda não há informações sobre o que teria motivado os disparos. As autoridades chegaram a divulgar imagens das câmeras de segurança de um suspeito dirigindo um SUV escuro, que parou na casa de massagem no condado de Cherokee. Em seguida, Aaron Long foi detido.