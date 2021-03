Ao menos 50 pessoas morreram AFP

Por AFP

Publicado 17/03/2021 04:48 | Atualizado 17/03/2021 04:50

Ao menos 58 pessoas morreram em vários ataques no Níger, perto de sua fronteira com o Mali, informaram nesta terça-feira (16) o governo e residentes locais. Os ataques desta segunda-feira (15) na área de Banibangu, na região de Tillaberi, começaram em um ônibus, disse um morador local à AFP por telefone. "Cerca de 20 pessoas foram mortas", contou a fonte.



Em seguida, grupos armados atacaram várias aldeias, matando cerca de 30 pessoas, informou uma fonte da segurança. "O saldo desses atos bárbaros é de 58 mortos, um ferido, vários celeiros (de cereais) e dois veículos queimados, dois veículos roubados", anunciou o governo.

O Níger combate os extremistas no sudeste, na fronteira com a Nigéria, e no sudoeste, na fronteira com o Mali, onde o conflito começou antes de se espalhar pelas fronteiras. Tillaberi está localizada na chamada zona da tríplice fronteira, onde convergem Níger, Burkina Faso e Mali.