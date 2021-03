A OMS recomenda que a vacina AstraZeneca/Oxford continue a ser utilizada AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/03/2021 11:36

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quarta-feira (17) considerar que os benefícios da vacina contra covid-19 da AstraZeneca são maiores do que potenciais riscos. Por esse motivo, a entidade recomenda que a vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, continue a ser utilizada.

Em comunicado, a OMS disse que alguns países da União Europeia (UE) suspenderam temporariamente o uso da vacina da AstraZeneca com base em relatos de que pessoas que a receberam foram acometidas por trombose, mas ressaltou que outras nações do bloco decidiram seguir aplicando o imunizante, após levarem as mesmas informações em consideração.

A OMS afirmou também que é normal países apontarem possíveis efeitos adversos após amplas campanhas de vacinação , mas ressaltou que os eventos não são necessariamente relacionados à imunização, embora investigá-los constitua "uma boa prática".

A entidade disse ainda que mantém contato constante com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, pela sigla em inglês) e que está cuidadosamente avaliando os últimos dados sobre a segurança da vacina da AstraZeneca. "Assim que a avaliação for concluída, a OMS irá divulgar suas conclusões", acrescentou.