Presidente dos EUA, Joe Biden AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/03/2021 17:32

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país chegará na sexta-feira, 19, à taxa de 100 milhões de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus, 58 dias após a chegada de Biden à Casa Branca. A meta inicial de seu governo era atingir a marca nos primeiros 100 dias de administração. "Este é um dia de otimismo, mas não devemos relaxar. Nosso calendário de vacinação está adiantado, porém ainda temos muito a fazer", alertou o presidente norte-americano, em pronunciamento nesta quinta-feira, 18.

Segundo Biden, os EUA registram uma taxa de 2,5 milhões de pessoas vacinadas por dia, "superando com folga o resto do mundo".

Publicidade

Até o momento, de acordo com ele, 65% dos idosos com pelo menos 65 anos já foram vacinados com ao menos uma dose no país, enquanto 36% receberam também a segunda aplicação do imunizante.

"Esta marca é importante pois é nesta faixa da população que se concentram 80% das mortes por covid-19 nos EUA", disse Biden, que ainda reiterou seu objetivo de, junto aos Estados, disponibilizar a vacina a todos os adultos elegíveis até o fim de maio.



Na semana que vem, o presidente americano vai anunciar uma nova meta de vacinação nos EUA.