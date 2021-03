Atentado no Irã Pixabay

Por AFP

Publicado 21/03/2021 09:37 | Atualizado 21/03/2021 09:37

Irã - Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, neste domingo, na explosão de uma bomba na província iraniana de Sistão-Baluchistão (sudeste), onde os ataques são frequentes, de acordo com a agência oficial iraniana Irna.

O ataque, perpetrado por "um grupo terrorista ligado à arrogância global" - os Estados Unidos e seus aliados no jargão oficial do Irã - ocorreu às 09h30 (03h00 de Brasília) na cidade de Saravan, a cerca de 50 km da fronteira com o Paquistão, de acordo com Irna.

A bomba explodiu em uma praça, deixando uma pessoa morta e ferindo "três cidadãos que passavam por ela", acrescentou a agência, sem dar mais detalhes.

O ataque, cometido no primeiro dia do ano iraniano de 1400, ocorre um mês depois dos confrontos nesta província em que, segundo a mídia estatal, duas pessoas, incluindo um policial, perderam a vida em Saravan.

No entanto, o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos relatou no início de março pelo menos 12 mortes, incluindo a de dois menores, e acusou as forças armadas de usar força excessiva.

Uma rebelião liderada por um grupo sunita baluchi desestabilizou entre 2005 e 2010 esta província predominantemente sunita e baluchi em um país xiita.

Atentados e confrontos entre forças da ordem e grupos armados ainda são frequentes. Teerã culpa grupos jihadistas ou separatistas e acusa Islamabad e Riade de apoiá-los.