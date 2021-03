Policial Eric Talley acabou morto na operação Jason Connolly/AFP

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 01:31 | Atualizado 23/03/2021 02:09

Colorado - Ao menos dez pessoas morreram na tarde desta segunda-feira (22) em um ataque a tiros no supermercado King Soopers, em Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos. Entre as vítimas, está o policial Eric Talley, que atuava na ação para conter o atentado. Ainda não se sabe como os disparos teriam se iniciado, mas há suspeitas de que tenha sido um atirador.



Em imagens transmitidas ao vivo durante a operação, um homem deixou o estabelecimento algemado e escoltado por policiais. Ele vestia apenas uma bermuda e aparentava ter uma lesão na perna. Nas redes sociais, o governador do Colorado e o prefeito de Boulder lamentaram o ataque e chamaram de “tragédia”.



Publicidade

A polícia foi acionada para o local, após uma denúncia sobre um atirador no supermercado. Membros das forças de segurança também foram chamados e cercaram o estabelecimento cerca de 30 minutos depois dos primeiros disparos. Veículos blindados chegaram a ser colocados na entrada do mercado. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque.