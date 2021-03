Até maio, segundo o ministério, serão entregues um total de 9,1 milhões pela iniciativa AFP

Publicado 23/03/2021 06:23

Estados Unidos - O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (Niaid, na sigla em inglês) dos Estados Unidos questionou nesta terça-feira, 23, o ensaio clínico que constatou uma eficácia de 79% da vacina da AstraZeneca contra a covid-19. Em um comunicado à imprensa, o Niaid afirmou que os testes podem ter usado "informações desatualizadas" que poderiam "fornecer uma visão incompleta sobre os dados de eficácia."



"Nesta segunda-feira, o Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança (DSMB, na sigla em inglês) notificou o Niaid, a Barda (Autoridade de Pesquisa Avançada e Desenvolvimento Biomédico) e a AstraZeneca de que está preocupado com a informação divulgada pela AstraZeneca sobre resultados iniciais do estudo clínico sobre a sua vacina", diz o comunicado.



Nesta segunda-feira, 22, a AstraZeneca afirmou que sua vacina se mostrou segura e 79% eficaz na prevenção de casos sintomáticos da covid-19 em um ensaio clínico que envolveu mais de 32 mil pessoas nos Estados Unidos. A empresa disse que iria requisitar ao governo americano uma autorização de uso emergencial do imunizante.

"Pedimos que a empresa trabalhe com o DSMB para revisar os dados de eficiência e garantir que dados mais precisos e atualizados sejam tornados públicos o quanto antes", diz o comunicado do Niaid.