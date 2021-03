Busca do Google vai destacar informações de qualidade sobre vacina contra a Covid-19 Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 16:34 | Atualizado 23/03/2021 16:38

São Paulo - A partir de agora, quando as pessoas procurarem por informações sobre a vacina contra a COVID-19 na Busca do Google, elas têm acesso rápido a uma experiência que prioriza e organiza conteúdos e notícias relevantes sobre o assunto, oriundo de autoridades públicas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Panamericana de Saúde (PAHO), além de órgãos locais oficiais.

Ao pesquisar por "vacina covid" ou "vacina contra a COVID-19", por exemplo, são exibidos carrosséis de notícias de fonte jornalísticas sobre o tema, bem como painéis com informações oficiais de número de doses aplicadas no Brasil, percentual da população vacinada, assim como o avanço histórico da população imunizada, entre outras estatísticas.

Essa nova experiência na Busca contempla ainda painéis informativos sobre as vacinas de fabricantes que já foram autorizadas pelos órgãos públicos, com informações da OMS. Há também links diretos para páginas de fontes oficiais locais com mais detalhes geolocalizados sobre cadastro e locais de vacinação do estado ou cidade de onde foi feita a pesquisa.

Desde o início da pandemia global de COVID-19, as pessoas consultam o Google em busca de informações sobre sintomas e dicas de prevenção - em 2020, "coronavírus" foi o tema mais buscado pelos brasileiros. Diante do novo cenário, a experiência na Busca foi sendo ampliada em um esforço constante e alinhado com a missão do Google de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis para todos.

Para trazer informações relevantes e de forma rápida, a Busca lançou em março do ano passado uma experiência com um painel de Alerta SOS com links e orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre sintomas, formas de contágio, tratamento e prevenção da doença. Esses painéis permitem acesso direto às notícias principais e vídeos sobre a COVID-19 e visualização de um mapa com as áreas mais afetadas.