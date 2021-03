Nos EUA, 91,7 milhões de pessoas já receberam uma dose da vacina Pixbay

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/03/2021 21:31 | Atualizado 27/03/2021 21:34

Nova York - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou neste sábado, 27, que 91,7 milhões de pessoas já receberam pelo menos um dose da vacina contra o coronavírus no país. Segundo a agência, 50 milhões de indivíduos estão completamente imunizados.

O órgão revelou ainda que, a todo, 140,1 milhões de doses foram aplicadas em território americano, de um total de mais 180 milhões distribuídas. Os dados se referem aos produtos fabricados por Pfizer/BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson.

Após semanas em queda, o número de casos de covid-19 nos EUA voltou a avançar nos últimos dias. Levantamento do jornal The New York Times indica que, na sexta-feira, o país registrou 75,7 mil infecções, o que representa uma alta de 8% na comparação com 14 dias atrás. Por outro lado, o volume diário de mortes (1,26 mil) segue em baixa.

Reino Unido

No Reino Unido, o vírus continua em trajetória descendente. Segundo o governo, neste sábado foram confirmados 4.715 novos diagnósticos, uma queda em relação aos 6.187 da véspera. A nação insular europeia é uma das mais avançadas no processo de vacinação: quase 30 milhões de pessoas já receberam uma dose, cerca de 45% de toda a população.

França

O governo francês descreveu neste sábado a situação da pandemia no país como "critica" e endureceu as restrições à mobilidade para conter a disseminação do doença. Na capital Paris, apenas lojas de serviços essenciais podem ficar abertas.