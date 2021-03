Por iG

Publicado 28/03/2021 12:26

Inglaterra - Uma criança de seis anos encontrou um fóssil que pode ter 488 milhões de anos ao procurar minhocas em seu jardim. O caso aconteceu na cidade de Walsall, na Inglaterra. As informações são do jornal The Guardian.



O menino descobriu encontrou restos de um coral do Paleozoico, período remoto em que o território britânico estava todo debaixo de água.

Publicidade

Segundo seu pai, Vish Singh, o garoto Siddak Singh Jhamat encontrou no jardim um coral junto com pedaços menores, e no dia seguinte foi cavar novamente, descobrindo um bloco de areia congelado. "Havia ali um monte de pequenos moluscos e conchas, e algo chamado crinoide, parecido com um tentáculo de lula, por isso é uma coisa bem pré-histórica", informou.

"Eu estava simplesmente procurando por minhocas e coisas como cerâmica e tijolos, e encontrei esta rocha que se parecia um pouco com um chifre, e pensei que poderia ser um dente, uma garra ou um chifre, mas na verdade era um pedaço de coral que é chamado de coral rugoso", relatou o menino.

Exploradores



Publicidade

Com a ajuda de exploradores de fósseis na internet, Singh descobriu que se tratava provavelmente de um coral rugoso, que teria entre 251 milhões e 488 milhões de anos, pertencente ao período Paleozoico. "Naquela época, a Inglaterra fazia parte do Pangea, um grupo de continentes. A Inglaterra também estava debaixo d'água", explicou Vish Singh, que gostaria de entregar a descoberta ao Museu de Geologia da Universidade de Birmingham, Reino Unido, para um estudo mais aprofundado.

A família explica que a área em que vivem, no centro da Inglaterra, não é conhecida por seus fósseis, apesar de possuir muita argila natural no jardim onde os fósseis foram encontrados.

Publicidade