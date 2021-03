Show reuniu 5 mil pessoas em Barcelona Reprodução/Twitter

Barcelona - Cinco mil pessoas estiveram presentes em um show em Barcelona, na Espanha, neste sábado (27). O evento foi uma espécie de teste para os próximos que possam vir a acontecer após a pandemia de Covid-19. Para entrar na arena Palau Sant Jordi, onde ocorreu o show, todos precisaram ser testados e utilizar máscaras , mas o distanciamento social não foi praticado.

A apresentação foi da banda espanhola de pop rock Love of Lesbian, e passou por aprovação do governo para acontecer. “Bem-vindos a um dos shows mais emocionantes de nossas vidas”, disse o vocalista da banda, Santi Balmes, à multidão reunida na arena. O evento resultou em imagens chocantes para o mundo, que deixou de realizar aglomerações tão grandes como essa há um ano, no início da pandemia de Covid-19.



“Foi espetacular. Nos sentimos seguros em todos os momentos. Estávamos na primeira fila e foi algo de que sentimos muita falta”, disse o publicitário Salvador, de 29 anos, à Reuters. “Estamos muito orgulhosos de ter tido a chance de participar disso. Esperamos que seja o primeiro de muitos".

No dia da apresentação, todo o público realizou testes de Covid-19 de antígeno, que identificam o novo coronavírus (Sars-Cov-2) diretamente. Os exames foram feitos em três locais de Barcelona , e os resultados eram liberados às pessoas por aplicativo em até 15 minutos. Tanto o teste quanto a máscara de proteção estavam incluídos no preço do ingresso.



Quem testou positivo não pôde participar do show, mas reve o reembolso garantido pela organização do evento. A Espanha totaliza mais de 75 mil mortes pela Covid-19 , e a média móvel de óbitos é de 300 pessoas por dia.