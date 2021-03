Portugal mantém suspensão de voos com Brasil e Reino Unido até meados de abril Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por AFP

Publicado 29/03/2021 11:35 | Atualizado 29/03/2021 11:37

Lisboa - O governo de Portugal anunciou nesta segunda-feira a decisão de prolongar a suspensão dos voos com Brasil e Reino Unido até 15 de abril, com o objetivo de limitar a propagação das novas variantes de covid-19.

"No contexto da situação epidemiológica causada pela covid-19, o governo decidiu prolongar as restrições ao tráfego aéreo até 15 de abril", afirmou o ministério do Interior em um comunicado.

De acordo com fontes do governo, entre os três países serão autorizados apenas os voos para repatriar cidadãos e desde que os passageiros apresentem um teste PCR negativo para covid-19 realizado menos de 72 horas antes da viagem. Além disso, eles terão que respeitar uma quarentena de 14 dias em sua chegada ao território português.

Portugal suspendeu no fim de janeiro os voos com Brasil e Reino Unido por temores vinculados às variantes do coronavírus detectadas nestes dois países, consideradas mais contagiosas.

Os viajantes procedentes de países em que a taxa de contágio de covid-19 é igual ou superior a 500 casos para cada 100.000 habitantes, como França ou Itália, também terão que permanecer isolados durante 14 dias após sua chegada a Portugal, seja por via área ou terrestre.

Portugal, confinado desde meados de janeiro, registrou forte queda de novos contágios, depois de alcançar 16.500 novos casos em 28 de janeiro. Isto permitiu ao governo português implementar um plano de flexibilização gradual do confinamento a partir de 15 de março.

O país, com 10 milhões de habitantes, registrou 10 mortes e 365 novos casos de contágio em 24 horas, no domingo, informou a Autoridade Nacional de Saúde.