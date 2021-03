Por iG

Algumas mães adoram embelezar as filhas, como as que gastam fortunas em roupas de grife para crianças. Porém, uma mulher foi um pouco além do considerado seguro com a filha. Ela colocou unhas postiças em uma bebê e compartilhou as fotos no Facebook.

O modelo de unha escolhido foi o stiletto, que é bem pontiagudo. Além de colocar o acessório na própria filha, ela também se ofereceu para trabalhar como manicure para outras mães que quisessem fazer o mesmo com seus bebês. "Eu posso fazer as unhas dos seus bebês. Me mandem mensagem para mais informações. Preços baratos", escreveu na legenda.

Prints da publicação foram parar no Reddit, rede social muito usada no exterior, e diversas pessoas ficaram chocadas com as unhas da bebê. "Unhas de bebê já são afiadas o bastante. Eu nem imagino equipar a minha filha com garras. Passo longe dessa", escreveu uma mãe. "Você deveria manter as unhas do seu bebê curtas para ele não se machucar. Isso é uma estupidez", disse outra. Muitas usuários também comentaram que a mulher pode ter só editado a foto e não colocado unhas de verdade na filha.