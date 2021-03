O momento foi gravado e mostra o bebê sendo arremessado da janela Reprodução

Publicado 30/03/2021 18:45

Paris - Um bebê sobreviveu após ser arremessado da janela do terceiro andar de um apartamento na cidade de Nantes, na França, para escapar de um incêndio, na tarde do último domingo (28). As informações são do portal Daily Mail.



O momento foi gravado e mostra a criança de apenas seis meses caindo do apartamento. Algumas pessoas que estavam próximas ao local se juntaram para escalar o prédio e tentar retirar o bebê e os pais de dentro do local.

"A mãe e o pai foram levados lentamente para fora do aparteamento pela lateral do prédio, mas, enquanto isso, o bebê foi simplesmente jogado pela janela", disse uma fonte. "Felizmente, um colchão foi colocado no chão, então o bebê não ficou tão ferido como era de se esperar".

Hier après-midi, à Nantes, des jeunes du quartier de La Bottière ont sauvés une famille et leur bébé d'un incendie d'appartement. Bravo et respect à ces jeunes héros ! (Vidéo Facebook) pic.twitter.com/KYgSK2qUBq — Le Média Positif (@LMPositif) March 29, 2021

Depois do incidente, a criança foi levada às pressas ao pronto-socorro e está "fora de perigo e se recuperando". Os pais do bebê também passaram a noite no hospital, mas tiveram apenas ferimentos leves, disse uma fonte do serviço de emergência.

A prefeita de Nantes, Johanna Rolland, pediu ao presidente francês Emmanuel Macron para "honrar e reconhecer" as equipes de resgate. "As pessoas foram resgatadas graças à bravura e heroísmo dos jovens presentes, que formaram uma corrente humana enquanto subiam ao terceiro andar do edifício para arrebatá-los das chamas. Respeito e reconhecimento por esses jovens!", concluiu.