Os convidados assistiam à performance de um barco Reprodução

Por iG

Publicado 31/03/2021 18:56 | Atualizado 31/03/2021 19:49

Uma performance para a revelação do sexo de um bebê em Cancún, no México , deixou dois mortos nesta terça-feira. O avião , que fazia um voo acrobático, apresentou pane e os dois ocupantes da aeronave morreram ao cair no mar. Os pais do bebê, a família e os amigos assistiam à apresentação de um barco.



O avião Cessna foi alugado da empresa Xomex e realizou as acrobacias antes do anúncio. Vídeos do momento estão circulando nas redes sociais e mostram os convidados animados com a performance e gritando: "É uma menina!". Pouco tempo depois, o avião caiu no mar.

O piloto e copiloto foram retirados da água por uma equipe de resgate, mas não resistiram, de acordo com a reportagem do jornal mexicano Debate.