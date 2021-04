Arnthia Willis acabou sendo presa após ter mentido que levou um tiro Sedgwick County Sheriff's Office

Nos EUA, na cidade de Wichita, no Kansas, através de uma brincadeira de 1° de abril, Arnthia Willis, mãe norte-americana, acabou sendo presa após ter mentido que levou um tiro, mas, no final das contas, ela estava tendo um dia de trabalho normal. As informações foram apuradas pelo Uol.

Pelas 08h30, o serviço de emergência recebeu um chamado de uma jovem que dizia que sua mãe estaria baleada em casa. Em seguida, cerca de 20 policiais e bombeiros foram até o local da denúncia e ao chegarem e cercarem residência, a polícia notou que não havia ninguém no local, segundo conta o site The Wichita Eagle.

Depois, a mulher de 58 anos, contou que estava em seu trabalho e que tudo não passou de uma brincadeira. A mentira, porém, não passou despercebida e ela foi apreendida por uso indevido do serviço de emergência.

"O Dia da Mentira pode gerar piadas boas e engraçadas em algumas situações, mas quando leva a uma resposta da polícia não é mais engraçado", disse o guarda policial Ronald Hunt sobre o caso.