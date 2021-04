Número de contágios de covid-19 está no maior nível em quatro meses no Irã Reprodução

Por AFP

Publicado 05/04/2021 12:28 | Atualizado 05/04/2021 12:29

Teerã - O número de contágios de covid-19 está no maior nível em quatro meses no Irã e Teerã, capital do país, está em alerta sanitário máximo - anunciou o Ministério iraniano da Saúde nesta segunda-feira (5).

Nas últimas 24 horas foram registrados 13.890 novos casos confirmados em centros de testes de todo o país, informou a porta-voz do Ministério, Sima Sadat Lari.

Este é o maior número de contágios em apenas um dia desde 4 de dezembro.

Teerã, a capital, encontra-se em alerta máximo, acrescentou a porta-voz. Isso implica que apenas as atividades econômicas essenciais, como alimentação e saúde, estão autorizadas.