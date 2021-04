Reino Unido vai testar toda a população a cada 15 dias Rafael Barreto / Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/04/2021 12:58

Todos os adultos e crianças na Inglaterra terão de fazer exames de rotina para o coronavírus duas vezes por semana como forma de impedir novos surtos e sair do lockdown, disse o governo britânico nesta segunda-feira, 5. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que testar regularmente pessoas que não apresentam sintomas de covid-19 ajudaria a "interromper os surtos, para que possamos voltar a ver as pessoas que amamos e fazer as coisas de que gostamos".

O governo disse que os testes rápidos para toda a população estarão disponíveis gratuitamente a partir de sexta-feira (9) pelo correio, nas farmácias e nos locais de trabalho. Os testes de fluxo lateral fornecem resultados em minutos, mas são menos precisos do que os testes de PCR usados para confirmar oficialmente os casos de covid-19.

O governo insiste que eles são confiáveis. O ministro da Saúde, Edward Argar, disse que os testes produziram uma taxa de falsos positivos - mostrando que alguém tem o vírus quando não tem - em menos de 1 em cada 1.000 testes. "Portanto, esse ainda é um teste altamente preciso que pode desempenhar um papel muito importante na reabertura de nosso país e de nossos negócios, porque é muito simples de fazer", disse Argar à Sky News.

Johnson planeja anunciar no fim desta segunda-feira os próximos passos na reabertura do país após três meses de bloqueio. Ele deve confirmar em uma entrevista coletiva que cabeleireiros, lojas não essenciais e bares e restaurantes vão reabrir na Inglaterra em 12 de abril. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estão seguindo cronogramas diferentes.

O Reino Unido registrou quase 127.000 mortes por coronavírus, o maior número de mortes na Europa. Mas as infecções e as mortes caíram drasticamente durante o bloqueio e desde o início de uma campanha de vacinação que até agora deu a primeira dose a mais de 31 milhões de pessoas, ou seis em cada dez adultos.

Johnson não deve dizer aos britânicos quando ou onde eles poderão viajar para o exterior nas férias, algo que atualmente é proibido por lei. O governo disse que não suspenderá a proibição de viagens antes de 17 de maio. As autoridades britânicas estão considerando um sistema de "semáforos" classificando os países como verdes, amarelos ou vermelhos com base no nível de infecções. Pessoas retornando de países verdes não teriam que se isolar.

O governo também está considerando um sistema de certificados, ou "passaportes de vacina", que permitiria às pessoas que procuram viajar ou comparecer a eventos para mostrar que receberam uma vacina contra o coronavírus, recentemente testaram negativo para o vírus ou recentemente tiveram covid-19 e, portanto, tem alguma imunidade.

A questão dos passaportes para vacinas tem sido calorosamente debatida em todo o mundo, levantando questões sobre o quanto governos, empregadores, e outros lugares têm o direito de saber sobre o status do vírus de uma pessoa. A ideia é contestada por uma ampla faixa de legisladores britânicos, desde políticos de oposição de centro-esquerda a membros do Partido Conservador de Johnson.

O legislador conservador Graham Brady disse que os passaportes vacinais seriam "intrusivos, caros e desnecessários". O líder do Partido Trabalhista, de oposição, Keir Starmer, chamou a ideia de "não britânica".

O governo planeja uma série de eventos experimentais em massa em abril e maio, incluindo jogos de futebol, shows e outros eventos esportivos para ver se as grandes multidões podem retornar aos locais de esportes e entretenimento. Os participantes serão testados para o vírus antes e depois, mas o governo disse que os eventos não envolverão inicialmente passaportes de vacinas.