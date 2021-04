Siena – Itália: Toscana é uma região no centro da Itália conhecida por seus monumentos históricos e artísticos. Quem passa por lá não pode deixar de visitar a cidade de Siena, que encanta a todos com seus prédios medievais. A Praça del Campo é símbolo de Siena, em formato de concha, é onde estão o Palácio Público (sede do governo) e a Torre de Mangia, ambos do século 14