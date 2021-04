Mundo & Ciência

Covid-19: Chile aprova o uso emergencial da vacina chinesa CanSino

No final de março, o país havia comprado 1,8 milhões de doses deste imunizante, que se juntam as 35 milhões que o governo já adquiriu com outros laboratórios

Publicado 07/04/2021 17:00 | Atualizado há 14 minutos