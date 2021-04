Prefeito da cidade alemã de Halle foi suspenso de suas funções por ter tomado a vacina contra a covid-19 antes da hora Pixbay

Por AFP

Publicado 08/04/2021 10:44

Berlim - O prefeito da cidade alemã de Halle, Bernd Wiegand, foi suspenso de suas funções pelo conselho municipal por ter tomado a vacina contra a covid-19 em janeiro sem fazer parte da população prioritária.

Uma maioria de 34 dos 48 vereadores votaram na quarta-feira à noite, em um conselho municipal especial, a suspensão temporária do prefeito de Halle, uma cidade do estado federado de Saxônia Anhalt, no centro da Alemanha.

O prefeito, de 64 anos, recebeu uma dose em janeiro, enquanto o acesso à vacina estava reservado na Alemanha às pessoas idosas.

Wiegand, atualmente de férias e ausente na reunião do conselho, explicou que tomou a vacina para evitar o desperdício das doses restantes.

No entanto, suas explicações sobre esta vacinação, revelada várias semanas depois, variaram com o tempo. Primeiro, Wiegand havia afirmado que se beneficiou de um sorteio.

As autoridades da cidade também tiveram acesso às vacinas sem serem prioridades, o que o prefeito tentou manter em segredo, segundo os primeiros resultados de uma investigação do Ministério Público de Halle.

Os vereadores também receberam vacinas antes da hora. Desde então, estão pedindo desculpas.