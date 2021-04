Por iG

Publicado 08/04/2021 19:45

O presidente da Argentina Alberto Fernández anunciou nesta quinta-feira (8) medidas restritivas contra a “segunda onda” da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).



Em 87 distritos do país, incluindo a capital Buenos Aires, que possuem as taxas de contaminação mais altas haverá um toque de recolher entre a meia-noite e às 6h da manhã até o dia de 30 de abril.

Publicidade

Além disso, reuniões sociais estão proibidas em espaços particulares. Ao ar libre, no máximo em 20 pessoas. Salões de festa, casinos, bingos ficarão fechados, e restaurantes funcionarão em horário reduzido.

“Eu não me importo em ganhar uma eleição, me importo que os argentinos não morram”, declarou o mandatário argentino ao anunciar as medidas, consideradas excessivas por opositores.

Publicidade

"Nisto eu tiro o terno de presidente, aqui me visto de ser humano. E não são só idosos que adoecem e morrem, não é agradável para mim ver jovens infectados", declara Fernández.

Nesta quinta (8), a Argentina registrou novo recorde de novos casos da Covid-19 em apenas 24 horas: 23.683 infectados.

Publicidade

Ao todo, desde o início da pandemia, o país sul-americano registrou 2,4 milhões de casos e 57 mil mortes em decorrência do novo coronavírus.

Em relação à vacinação, 4,7 milhões de doses foram aplicadas em pouco mais de 4 milhões de pessoas. O número representa cerca de 8,87% da população do país que recebeu ao menos uma dose da vacina.