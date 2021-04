Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/04/2021 10:17 | Atualizado 09/04/2021 10:19

"Príncipe Philip viveu uma vida extraordinária - como herói naval na Segunda Guerra Mundial, como homem que inspirou incontáveis jovens, e, acima de tudo, como consorte leal da Sua Majestade, a Rainha. E é para Sua Majestade e família que os pensamentos de nossa nação devem se voltar hoje.", diz Johnson, em nota emitida pelo governo britânico. "Agradecemos, como nação e Reino, pela vida e obra extraordinárias do Príncipe Philip, Duque de Edimburgo", segue o premiê.Boris Johnson lembra que Príncipe Philip e Rainha Elizabeth foram casados por mais de 73 anos - o casamento ocorreu mais de cinco anos antes da morte do Rei George IV, que deu o trono à Elizabeth. "Foi o consorte mais antigo da História", afirma o primeiro-ministro. "Lembramos o Duque, por tudo isso e, acima de tudo, por seu apoio constante a Sua Majestade, a Rainha. Não apenas como consorte, ao seu lado todos os dias de seu reinado, mas como seu marido, sua força e permanência".Príncipe Philip faleceu na manhã desta sexta no Palácio de Windsor "pacificamente", segundo a Família Real. Ele já havia sido vacinado contra a covid-19. Em março, passou por uma cirurgia no coração.A notícia da morte do consorte ocorre pouco tempo depois de mais uma crise na Coroa mais famosa do mundo. No mês passado, príncipe Harry, neto de Philip e Elizabeth II, e sua esposa, Meghan Markle, acusaram a Família Real de ter manifestado preocupação com o tom de tele do neto do casal, Archie, durante uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, nos EUA. Harry esclareceu, contudo, que seus avós não participaram das conversas de tom racista. Meghan Markle é afro-americana e é a primeira pessoa negra a casar com um integrante da Família Real britânica.