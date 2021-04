França vacinará com Pfizer ou Moderna quem recebeu primeira dose da AstraZeneca AFP

Por AFP

Publicado 09/04/2021 12:00 | Atualizado 09/04/2021 12:01

Paris - A França vai aplicar uma segunda dose com as vacinas da Pfizer ou Moderna nas pessoas com menos de 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca, anunciou nesta sexta-feira a Autoridade de Saúde do país.

A França suspendeu em 19 de março a aplicação da vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 55 anos, após a detecção de casos de trombose na Europa.

Publicidade

Mas antes do anúncio, quase 600.000 pessoas, sobretudo profissionais da saúde, receberam a primeira dose.

"É absolutamente coerente dizer que não se recomenda a vacina a pessoas com menos de 55 anos enquanto esperamos para saber mais (...). Se receberam a primeira dose e têm menos de 55 anos, vamos oferecer outra vacina", afirmou o ministro da Saúde, Olivier Véran.

Publicidade

"Eu mesmo estou neste grupo", completou o ministro de 41 anos, que recebeu a primeira dose do fármaco da AsttraZeneca em 8 de fevereiro devido a sua profissão de neurologista.

Outros países anunciaram que limitarão o uso da vacina da AstraZeneca. Várias informações confirmam um vínculo entre o fármaco e casos de coágulos sanguíneos, embora muito raros.