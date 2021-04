Candidato simula próprio enterro para cobrar governo pela crise da Covid Caption AFP

Publicado 09/04/2021 18:49

Cidade do México - Carlos Mayorga, candidato a deputado no México, simulou o próprio enterro na última terça-feira (6) em evento para inaugurar sua campanha eleitoral.



Acompanhado de cabos eleitorais simulando coveiros, com trajes de equipamento de proteção individual (EPI), que o carregaram de dentro de veículo funerário, Mayorga apareceu dentro de um caixão ao lado de coroas de flores.

O enterro, segundo o próprio, seria uma forma de lamentar a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) vivida no país, que é o 3º que mais registrou mortes em decorrência da Covid-19, com 206 mil, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil.

"Se eu não cumprir com minhas promessas, que me enterrem vivo", promete o candidato no slogan de campanha.

Con ustedes, el inicio de campaña de Carlos Mayorga, del PES. pic.twitter.com/FdoPqOg2Ji ¡¿Qué diablos acabo de ver?!!Con ustedes, el inicio de campaña de Carlos Mayorga, del PES. #CampañasElectorales April 6, 2021

No comício, o candidato, da cidade de Juarez, uma das mais violentas do país, declarou que a corrupção e a indiferença das autoridades contribuem para o alto índice de criminalidade na região.

"Somos mortos pela indiferença em face da situação violenta e pandêmica que temos experimentado. Pelo silêncio dos corruptos, dos políticos mentirosos que mantêm uma nação inteira morta. Mas essa situação termina em 6 de junho", afirna Mayorga. Vale ressaltar que a data, 6 de junho, marca as eleições no país.