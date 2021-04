A família saiu arrastando a maca pelas ruas de uma cidade na Colômbia Reprodução

Por iG

Publicado 09/04/2021 20:52 | Atualizado 09/04/2021 20:55

Bogotá - Uma família roubou o corpo de um parente que morreu de Covid-19 do hospital e saiu arrastando a maca pelo município de Fundación, em Magdalena, na Colômbia. As informações são do portal Noticias RCN.



De acordo com a publicação, os familiares ficaram inconformados com o diagnóstico dos médicos e com os protocolos de sepultamento – que são restritos devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Desse modo, decidiram levar o corpo do falecido embora, sem a permissão do hospital.

Ainda de acordo com o portal, a vítima da doença, identificada como Ramón Eliecer Quintero, tinha 59 anos e sofria com problemas respiratórios desde criança.