Índia superou o Brasil nesta segunda-feira (12) como o segundo país com o maior número de infecções de coronavírus Reprodução

Por AFP

Publicado 12/04/2021 11:33

Mumbai - A Índia superou o Brasil nesta segunda-feira (12) como o segundo país com o maior número de infecções de coronavírus, ao notificar um novo recorde diário de mais de 168.000 casos.

O país de 1,3 bilhão de habitantes registrou um rápido aumento de novas infecções nas últimas semanas, o que eleva o total de casos a 13,5 milhões, acima dos 13,48 milhões do Brasil.

Publicidade

Os especialistas advertiram que as multidões, em sua maioria sem máscaras e aglomeradas, nos comícios nos estados com eleições programadas, as festas religiosas e outros eventos públicos estão alimentados a nova onda de infecções.

"Todo o país foi complacente: permitimos concentrações sociais, religiosas e políticas", declarou à AFP Rajib Dasgupta, professor de Saúde da Universidade Jawaharlal Nehru."Ninguém faz fila para o distanciamento social", afirmou.

Publicidade

A Índia registrou mais 873.000 casos nos últimos sete dias, um aumento de 70% na comparação com a semana anterior, segundo os dados compilados pela AFP.

Em comparação, o Brasil registrou pouco mais de 497.000 casos, com uma tendência de alta de 10% na comparação com a semana anterior.

Publicidade

Estados Unidos, país mais afetado, registrou pouco menos de 490.000 casos, com uma tendência de alta de 9%.

A alta na Índia, depois que o número de casos diários ficou abaixo de 9.000 no início de fevereiro, levou os estados e territórios mais afetados a anunciara restrições de movimento e de atividades.

Publicidade

O estado mais rico do país, Maharashtra, o principal responsável pela aceleração de casos, adotou um confinamento de fim de semana e toque de recolher noturno.