Escocesa, de 82 anos, recebeu multa após participar de uma festa com sete pessoas Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:19 | Atualizado 14/04/2021 10:33

Apesar de ter recebido as duas doses da vacina contra a covid-19, uma escocesa, de 82 anos, recebeu uma multa de 60 libras - aproximadamente R$ 470 - após participar de uma festa com sete pessoas em Eaglesham, na Escócia, na noite do último domingo (11). Maureen Hogg comemorava o aniversário de 70 anos de uma amiga, quando teve o encontro encerrado pelos policiais. Depois, os agentes a escoltaram até em casa.

Segundo o jornal The Sun, todos que participaram da comemoração tomaram as duas doses do imunizante, mas também foram multados. Isso porque eles desrespeitaram as restrições, em função do coronavírus, que ainda estão sendo adotadas na Escócia. A história de Maureen viralizou após a neta dela, Daisy, compartilhar no Twitter.