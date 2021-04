Imagens tiveram grande repercussão da última semana nas redes sociais Reprodução/Twitter/JeremyCorbell

Por iG

Publicado 14/04/2021 16:26 | Atualizado 14/04/2021 16:27

Washington - O Pentágono afirmou que o vídeo com supostos OVNIs (objetos voadores não identificados) publicado pelo documentarista Jeremy Corbell na última semana é verdadeiro. A gravação, realizada por um equipamento com visão noturna, mostra objetos triangulares pairando sobre o convés de um navio da Marinha dos Estados Unidos. As imagens viralizaram na internet e chamaram a atenção de muitos internautas.



A Porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Sue Gough, disse ao portal Mystery Wire que o vídeo foi feito por oficiais do navio USS Russell e que os objetos se comportavam "como pirâmides voadoras".

"Eles se certificaram de que isso não é algo que possuímos, isso não é algo de um militar estrangeiro, e que eles (objetos) estavam se comportando de maneiras que não esperávamos", afirmou Corbell, mencionando fontes do governo norte-americano. Na publicação, o homem diz que a Marinha dos EUA havia fotografado e filmado OVNIs em forma de "pirâmide". De acordo com ele, o vídeo foi feito em julho de 2019 e, em um primeiro momento, os objetos foram classificados com "drones" e relatados por ter "zuindo" 200 metros acima do navio de guerra do país, na costa do sul da Califórnia.

Segundo o Mystery Wire, o vídeo foi reunido a outras imagens pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAPTF, na sigla em inglês), um grupo do Departamento de Defesa dos EUA que investiga encontros entre militares americanos e objetos não identificados.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

A porta-voz afirmou que entre os dias 14 e 15 de julho daquele mesmo ano, também houve alguns "avistamentos de drones", mas eram diferentes: "como luzes que faziam padrões e giros de 90 graus. Outros eram como uma luz de cor diferente, como vermelho".

A mulher não confirmou se os objetos são reais, mas disse que o incidente foi registrado entre as pesquisas que estão em andamento. Ela explicou que o Departamento de Defesa dos EUA não discute detalhes das observações de OVNIs em seus campos de treinamento ou espaço aéreo por questões de segurança. Alguns críticos, no entanto, acreditam que tudo não passa de uma ilusão de ótica.