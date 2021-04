Instagram avalia possibilidade de usuários esconderem 'curtidas' Pixbay

Por AFP

Publicado 14/04/2021 17:06 | Atualizado 14/04/2021 17:12

Nova York - O Instagram anunciou nesta quarta-feira (14) que está analisando permitir que os usuários ocultem o contador "Curtir", para aliviar a pressão sobre as pessoas que buscam a aprovação de outras.

Se o experimento em andamento no Instagram for bem-sucedido, a capacidade de ocultar "curtidas" pode ser permanente e até mesmo estendida ao seu proprietário, o Facebook.

"Em 2019, começamos a ocultar a contagem de 'curtidas' entre um pequeno grupo de pessoas para determinar se isso aliviava a pressão das postagens no Instagram", disse um porta-voz do Facebook à AFP.

"Algumas pessoas acharam benéfico, mas outras queriam ver o contador de 'Curtidas' para rastrear os mais populares".

A contabilização de "curtidas" em postagens de mídia social pode ser visto como um sinal de status ou riqueza, levantando questões de saúde mental.

Especialistas dizem que a busca insaciável por "likes" pode ser viciante e ter efeitos devastadores, especialmente para os mais jovens.

Em seu experimento, o Instagram permite que um pequeno número de usuários ao redor do mundo decida se querem ou não mostrar o contador "Curtidas" em suas postagens ou vê-lo em conteúdo compartilhado por outras pessoas.

"Estamos fazendo esse teste no Instagram para começar, mas também estamos explorando fazer algo semelhante no Facebook", disse o porta-voz.

O Facebook disse que tem trabalhado com especialistas para entender como ajustes de design - como o que está sendo testado no Instagram - podem ajudar no bem-estar dos usuários, dando-lhes controle sobre como desejam interagir com o serviço.