Homem caiu do barco com o impacto da baleia Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 14/04/2021 18:57 | Atualizado 14/04/2021 18:58

Um homem de 51 anos estava navegando na costa da baía de Algoa, na África do Sul , quando foi quase engolido por uma baleia que passava no local. Marino Gherbavaz fazia um passeio de barco com a família para admirar os golfinhos que nadavam pela região e foi surpreendido pelo animal.



O homem, que estava no barco, caiu na água com o impacto do animal sobre a embarcação. O momento foi registrado por sua filha, Gillian, que carregava a câmera na mão no momento do acidente.



De acordo com o portal Daily Mail , a baleia abria a mandíbula em busca de alimento quando acabou colidindo com o barco. "Quando percebi que meu pai estava na água, entrei em pânico. Não pude entender porque ele estava lá", disse Gillian.



Felizmente, os tripulantes de um segundo bote estavam por perto e ajudaram o homem a sair da água e retornar ao barco.